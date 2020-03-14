"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Погба

"Манчестер Юнайтед" планирует воспользоваться опцией продления контракта с полузащитником Полем Погба.

В соглашении француза есть пункт, согласно которому клуб имеет право пролонгировать договор с игроком на один сезон - до лета 2022 года.

Впрочем, как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, это никак не влияет на намерения хавбека вернуться в "Ювентус".

Стоит отметить, что Погба пропустил большую часть текущего сезона из-за травм. В его активе всего 8 матчей и 2 ассиста.

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