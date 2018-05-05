"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Рэшфордом

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт со своим форвардом Маркусом Рэшфордом, информирует Daily Star.

По сведениям источника, "красные дьяволы" опасаются, что ближайшим летом их 20-летнего нападающего может перехватить один из европейских грандов. Поэтому уже в ближайшее время "Юнайтед" планирует предложить игроку новый контракт с повышением ему оклада.

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за свой клуб.