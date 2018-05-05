"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Рэшфордом
"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт со своим форвардом Маркусом Рэшфордом, информирует Daily Star.
По сведениям источника, "красные дьяволы" опасаются, что ближайшим летом их 20-летнего нападающего может перехватить один из европейских грандов. Поэтому уже в ближайшее время "Юнайтед" планирует предложить игроку новый контракт с повышением ему оклада.
В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за свой клуб.
Напомним, "Манчестер Юнайтед" установил клубный антирекорд. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|35
|93
|2
|Манчестер Юнайтед
|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
|6
|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
|54
|8
|Эвертон
|37
|49
|9
|Лестер Сити
|36
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|36
|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
|41
|12
|Борнмут
|37
|41
|13
|Уотфорд
|37
|41
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|36
|40
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|36
|38
|16
|Хаддерсфилд Таун
|35
|35
|17
|Саутгемптон
|36
|33
|18
|Суонси Сити
|36
|33
|19
|Вест Бромвич Альбион
|37
|31
|20
|Сток Сити
|37
|30