"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Рэшфордом

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфорд

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт с Рэшфордом"Манчестер Юнайтед" намерен продлить контракт со своим форвардом Маркусом Рэшфордом, информирует Daily Star.

По сведениям источника, "красные дьяволы" опасаются, что ближайшим летом их 20-летнего нападающего может перехватить один из европейских грандов. Поэтому уже в ближайшее время "Юнайтед" планирует предложить игроку новый контракт с повышением ему оклада.

В нынешнем сезоне Рэшфорд забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 48 матчах за свой клуб.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" установил клубный антирекорд. | soccernews.ru

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