"Манчестер Юнайтед" намерен продлить основного защитника

Теги манчестер юнайтедлюк шоу

"Манчестер Юнайтед" намерен продлить основного защитника

Фото: твиттер Люка Шоу/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с защитником Люком Шоу, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, стороны уже начали переговоры о подписании долгосрочного соглашения. Контракт игрока на данный момент действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Шоу провел за "Манчестер Юнайтед" 26 матчей во всех турнирах и отдал пять голевых передач.

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