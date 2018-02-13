"Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с двумя защитниками

Следующим летом "Манчестер Юнайтед" намерен расстаться с защитниками Филом Джонсом и Крисом Смоллингом, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, игрой вышеупомянутых центрбеков недоволен главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью. Португальский наставник планирует в будущем сделать ставку на Эрика Байи и новичка команды, имя которого не называется.

В этом сезоне 25-летний Джонс сыграл за "МЮ" 21 матч. В активе 28-летнего Смоллинга 30 игр и 1 гол.

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