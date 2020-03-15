"Манчестер Юнайтед" намерен сохранить второго вратаря, которым интересуется "Челси"

"Манчестер Юнайтед" предложил продлить контракт вратарю Дину Хендерсону, сообщает The Sun.

По сведениям издания, манкунианцы готовы платить голкиперу зарплату в размере шести миллионов евро в год. Нынешний контракт вратаря с "МЮ" действует до лета 2022 года, но клуб не может гарантировать его место в стартовом составе, поэтому интерес к Хендерсону проявляет "Челси". Если голкипер подпишет новое соглашение, то он, скорее всего, будет отправлен в аренду.

В этом сезоне 23-летний Хендерсон выступает на правах аренды за "Шеффилд Юнайтед", провел 30 матчей и пропустил 24 гола.

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