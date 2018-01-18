"Манчестер Юнайтед" намерен сорвать трансферные планы "Реала"

Английский "Манчестер Юнайтед" намерен сорвать трансферные планы мадридского "Реала" по подписанию своего голкипера Давида Де Хеа.

Так, по информации британских СМИ, уже сегодня "красные дьяволы" планируют начать обсуждение с 27-летним вратарем условий его нового контракта. Убедить испанца продлить сотрудничество "Юнайтед" рассчитывает за счет выгодного в финансовом плане предложения для игрока.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" намерен перехватить трансферную цель ПСЖ. | soccernews.ru