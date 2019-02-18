"Манчестер Юнайтед" намерен усилиться игроком сборной Португалии

"Манчестер Юнайтед" планирует летом усилить линию полузащиты.

Как сообщает Express, главным кандидатом на переезд на "Олд Траффорд" является хавбек "Вулверхэмптона" Рубен Невеш.

Соглашение португальца с клубом действует до 2023 года. Клаусула в его контракте составляет 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Невеша четыре забитых мяча и две результативные передачи в 27 играх.

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