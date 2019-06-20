"Манчестер Юнайтед" намерен увеличить предложение по Уан-Биссаке
"Манчестер Юнайтед" улучшит предложение по защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Уан-Биссаке.
По сведениям Daily Mail, новое предложение "МЮ" составит 67,5 миллиона евро. Ранее "орлы" дважды отказали в продаже игрока. Отмечается, что трансфер будет закрыт в ближайшие два дня.
В минувшем сезоне на счету Уан-Биссаки четыре голевые передачи в 39 играх.
Читайте также: Английские СМИ назвали бюджет "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Ювентус" предложил Рабьо зарплату 7 миллионов евро в год, однако игрок просит больше
-
Бывшие игроки "Спартака" Кудряшов и Таски покинули "Истанбул Башакшехир"
-
"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
-
Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина
-
Хавбек "Фейеноорда" де Вильена близок к переходу в "Краснодар"
Лента новостей
-
"Рома" нацелилась на воспитанника "Барселоны"
-
1
Окружение Неймара: "Он никогда не был счастлив в ПСЖ"
-
"Барселона" заключила контракт с сыном агента Френки де Йонга
-
1
Паредес может вернуться в "Зенит"
-
2
Ривалдо: "Думаю, с Неймаром "Барселона" снова может замахнуться на требл"
-
1
"Манчестер Юнайтед" намерен увеличить предложение по Уан-Биссаке
-
Боккетти может перебраться в "Ростов"
-
Рауль стал главным тренером "Кастильи"
-
Роналду провел отпуск в Греции
-
2
Фото Месси, которого окружили соперники, набирает популярность
-
1
Три футболиста сборной Никарагуа вызвали проституток после разгрома от Коста-Рики на КОНКАКАФ
-
1
"Ювентус" предложил Рабьо зарплату 7 миллионов евро в год, однако игрок просит больше
-
Бывшие игроки "Спартака" Кудряшов и Таски покинули "Истанбул Башакшехир"
-
Фанаты "Динамо" выбрали лучшего игрока прошлого сезона
-
"Арсенал" неожиданно проиграл клубу ФНЛ в товарищеском матче
-
2
Дзюба сделал селфи с известным актером театра и кино
-
Жоржиньо может перейти в "Ювентус"
-
Хавбек "Реала" близок к переходу в "Байер"
-
"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
-
1
Сарри: "Главное, что "Ювентус" не требует от меня работать голым"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16