"Манчестер Юнайтед" намерен увеличить предложение по Уан-Биссаке

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"Манчестер Юнайтед" намерен увеличить предложение по Уан-Биссаке

"Манчестер Юнайтед" улучшит предложение по защитнику "Кристал Пэлас" Аарону Уан-Биссаке.

По сведениям Daily Mail, новое предложение "МЮ" составит 67,5 миллиона евро. Ранее "орлы" дважды отказали в продаже игрока. Отмечается, что трансфер будет закрыт в ближайшие два дня.      

В минувшем сезоне на счету Уан-Биссаки четыре голевые передачи в 39 играх.

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Крош
Крош

А Заа-то тут причем.

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