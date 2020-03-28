"Манчестер Юнайтед" намерен выкупить Игало

"Манчестер Юнайтед" планирует выкупить контракт форварда Одиона Игало.

Как сообщает журналист Николо Скира, "красные дьяволы" готовы заплатить за 30-летнего нигерийца 15 миллионов евро. Самому игроку будет предложено трехлетнее соглашение с зарплатой 6 миллионов евро в год.

Напомним, что "МЮ" арендовал Игало у "Шанхай Шенхуа" минувшей зимой. За это время игрок провел 8 игр, забил четыре гола и отдал один ассист.

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