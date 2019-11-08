"Манчестер Юнайтед" намерен зимой провернуть два топ-трансфера

"Манчестер Юнайтед" хочет во время зимнего трансферного окна купить двух футболистов топ-уровня.

По информации The Mirror, "красные дьяволы" всерьёз намерены потратиться на полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона и форварда "Ред Булл Зальцбург" Эрлинга Холанда.

В клубе считают, что эти приобретения помогут улучшить результаты в АПЛ, а также успешно выступить в Лиге Европы.

Ранее стало известно, что "РБ Зальцбург" потребует за Холанда 100 миллионов евро. Рыночная стоимость Мэддисона оценивается в 45 миллионов.

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