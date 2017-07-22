"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Дайеру

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"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Дайеру

"Манчестер Юнайтед" рассматривает вариант с подписанием полузащитника "Баварии" Ренату Санчеша, сообщает Sport1.

"Красные дьяволы" готовы переключить своё внимание на перспективного португальца, если клубу не удастся купить хавбека "Тоттенхэма" Эрика Дайера.

Напомним, что "МЮ" интересовался Санчешом ещё прошлым летом, однако тогда футболист выбрал "Баварию". 

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