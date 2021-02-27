"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Кунде

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"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Кунде

"Манчестер Юнайтед" проявляет предметный интерес к центральному защитнику "Вильярреала" Пау Торресу.

По информации Eurosport, "красные дьяволы" считают испанца более реальной трансферной целью, чем Жюля Кунде из "Севильи".

Дело в том, что Торреса "МЮ" может выкупить за приемлемые для себя 50 миллионов евро, а вот приобретение Кунде обойдётся как минимум в 70 миллионов.

Впрочем, не исключено, что ситуация ещё изменится, если у клуба появятся лишние деньги за счёт продажи Эрика Байи.

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