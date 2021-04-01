"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Кунде в "Лилле"

Фото инстаграм Свена Ботмана

"Манчестер Юнайтед" нацелился на центрального защитника "Лилля" Свена Ботмана, утверждает журналист Фабрицио Романо.

"Красные дьяволы" видят в голландце альтернативу Жюлю Кунде, за которого "Севилья" требует 80 миллионов евро.

Ранее стало известно, что за игроком "догов" также охотятся "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

В текущем сезоне Ботман сыграл за "Лилль" 39 матчей и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.

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