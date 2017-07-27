"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Перишичу

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"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Перишичу

"Манчестер Юнайтед" может отказаться от покупки полузащитника "Интера" Ивана Перишича, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "красные дьяволы" не намерены платить за 28-летнего хорвата 55 миллионов евро. В связи с этим, английский клуб готов переключить внимание на другого футболиста.

Речь идёт о нападающем "РБ Лейпциг" Эмиле Форсберге. За 25-летнего шведа "МЮ" планирует предложить 50 миллионов евро.

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