"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в АПЛ

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"Манчестер Юнайтед" нашел альтернативу Санчо в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к валлийскому полузащитнику "Борнмута" Дэвиду Бруксу, сообщает Sport Witness.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Брукс является более дешевой альтернативой полузащитнику дортмундской "Боруссии" Джейдону Санчо, за которого немецкий клуб требует 120 миллионов евро.

В прошлом сезоне 23-летний Брукс провел за "Борнмут" девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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