"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Триппьеру в Бундеслиге

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"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Триппьеру в Бундеслиге

Фото твиттер Тайлера Адамса

"Манчестер Юнайтед" может купить полузащитника "РБ Лейпциг" Тайлера Адамса, который также способен сыграть справа в обороне.

По информации The Athletic, "красные дьяволы" видят в 22-летнем футболисте альтернативу фулбеку "Атлетико" Кирану Триппьеру.

На подписании американского универсала настаивает главный тренер "МЮ" Ральф Рангник, который в своё время привёл его в "РБ Лейпциг".

В текущем сезоне Адамс сыграл 20 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.

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