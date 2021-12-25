"Манчестер Юнайтед" нашёл альтернативу Триппьеру в Бундеслиге
"Манчестер Юнайтед" может купить полузащитника "РБ Лейпциг" Тайлера Адамса, который также способен сыграть справа в обороне.
По информации The Athletic, "красные дьяволы" видят в 22-летнем футболисте альтернативу фулбеку "Атлетико" Кирану Триппьеру.
На подписании американского универсала настаивает главный тренер "МЮ" Ральф Рангник, который в своё время привёл его в "РБ Лейпциг".
В текущем сезоне Адамс сыграл 20 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 20 миллионов евро.
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