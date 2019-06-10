"Манчестер Юнайтед" нашел еще одного голкипера на замену Де Хеа

Теги манчестер юнайтеддавид де хеауго льористоттенхэм

"Манчестер Юнайтед" нашел еще одного голкипера на замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" продолжает готовиться к возможному уходу Давида де Хеа.

Как сообщает Sky Sports, в качестве замены испанцу, клуб рассматривает кандидатуру голкипера "Тоттенхэма" Уго Льориса.

Напомним, что в услугах де Хеа заинтересован ПСЖ, который также присматривался и к Льорису.

В минувшем сезоне Льорис провел 44 матча, из них в 16 он сохранил ворота "сухими".

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