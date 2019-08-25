"Манчестер Юнайтед" нашел нового голкипера в Хорватии

"Манчестер Юнайтед" интересуется голкипером загребского "Динамо" Домиником Ливаковичем.

Как сообщает The Sun, в клубе полагают, что 24-летний хорват в будущем сможет заменить Давида Де Хеа. Отмечается, что "МЮ" просматривал вратаря на этой неделе в игре Лиги Чемпионов против "Русенборга".

Контракт Ливаковича с клубом рассчитан до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

В этом сезоне Ливакович провел 9 матчей, в которых пропустил два гола.

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