"Манчестер Юнайтед" нашёл новые клубы для Рохо и Лингарда

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"Манчестер Юнайтед" нашёл новые клубы для Рохо и Лингарда

Сразу два футболиста близки к уходу из "Манчестер Юнайтед", утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, защитник Маркос Рохо в скором времени заключит контракт до 2023 года с "Бока Хуниорс".

Хавбек Джесси Лингард, в свою очередь, перейдёт в "Вест Хэм" на правах аренды. Переговоры между клубами находятся на продвинутой стадии.

В текущем сезоне 30-летний Рохо не сыграл за "МЮ" ни одного матча. В активе 28-летнего Лингарда 3 игры без результативных действий.

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