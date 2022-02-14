"Манчестер Юнайтед" нашёл в Бундеслиге замену для Люка Шоу

Фото инстаграм Рами Бенсебаини

"Манчестер Юнайтед" нацелился на флангового защитника менхенгладбахской "Боруссии" Рами Бенсебаини.

По информации Fichajes, "красные дьяволы" видят в алжирском фулбеке замену для Люка Шоу.

Рыночная стоимость 26-летнего футболиста оценивается в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне Бенсебаини сыграл за "Боруссию" 14 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Пять клубов АПЛ ведут борьбу за Тилеманса. | http://soccernews.ru