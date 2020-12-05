"Манчестер Юнайтед" нашёл в "Лестере" альтернативу Санчо

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"Манчестер Юнайтед" нашёл в "Лестере" альтернативу Санчо

Вингер "Лестера" Харви Барнс может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", пишет The Sun.

По сведениям издания, "красные дьяволы" видят в 22-летнем футболисте альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".

"Лисы" готовы рассмотреть предложения о продаже перспективного англичанина, но не ранее лета 2021 года. Клуб потребует за одного из своих лидеров не менее 67 миллионов евро.

В текущем сезоне Барнс сыграл за "Лестер" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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