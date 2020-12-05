"Манчестер Юнайтед" нашёл в "Лестере" альтернативу Санчо
Вингер "Лестера" Харви Барнс может продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед", пишет The Sun.
По сведениям издания, "красные дьяволы" видят в 22-летнем футболисте альтернативу Джейдону Санчо из дортмундской "Боруссии".
"Лисы" готовы рассмотреть предложения о продаже перспективного англичанина, но не ранее лета 2021 года. Клуб потребует за одного из своих лидеров не менее 67 миллионов евро.
В текущем сезоне Барнс сыграл за "Лестер" 15 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.
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|Челси
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|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
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|13
|Кристал Пэлас
|27
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|27
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
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|Астон Вилла
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|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18