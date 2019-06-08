"Манчестер Юнайтед" нашёл в "Тоттенхэме" замену Матичу

Хавбек лондонского "Тоттенхэма" Эрик Дайер привлёк внимание "Манчестер Юнайтед", сообщает The Times.

По сведениям издания, "красные дьяволы" видят в 25-летнем англичанине замену для Неманьи Матича, которому в августе исполнится 31 год.

Отмечается, что клуб рассматривает кандидатуры и других центральных полузащитников, но их имена не называются.

В минувшем сезоне Дайер сыграл за "Тоттенхэм" 28 матчей и забил 3 гола. Его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" сделал щедрое предложение по Кулибали. | http://soccernews.ru