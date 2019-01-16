"Манчестер Юнайтед" нашел вариант усиления атаки в чемпионате Нидерландов

Теги стивен бергвейнманчестер юнайтедпсвтрансферы

"Манчестер Юнайтед" нашел вариант усиления атаки в чемпионате Нидерландов
"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему ПСВ Стивену Бергвейну, сообщает The Sun.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и готов заплатить за него 28 миллионов евро. 

21-летний Бергвейн является воспитанником ПСВ. В нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал восемь голевых пасов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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