"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" начал поиски голкипера, который сможет заменить Давида Де Хеа.

Как сообщает Talk Sport, выбор "красных дьяволов" пал на 26-летнего стража ворот "Брайтона" Мэтью Райана. Напомним, что "МЮ" не может договориться с Де Хеа о продлении контракта, который истекает следующим летом.

В этом сезоне Райан провел 10 матчей, в которых пропустил 13 голов.

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