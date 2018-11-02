"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа

Теги манчестер юнайтедмэтью райанбрайтон & хоув альбиондавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" начал поиски голкипера, который сможет заменить Давида Де Хеа.

Как сообщает Talk Sport, выбор "красных дьяволов" пал на 26-летнего стража ворот "Брайтона" Мэтью Райана. Напомним, что "МЮ" не может договориться с Де Хеа о продлении контракта, который истекает следующим летом.

В этом сезоне Райан провел 10 матчей, в которых пропустил 13 голов.

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