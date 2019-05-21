"Манчестер Юнайтед" нашел замену Де Хеа

Вратарь "Аякса" Андре Онана попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Daily Record, манкунианцы видят в 23-летнем камерунце замену Давиду Де Хеа, с которым клубу не удается согласовать новый контракт.

Онана перешел в "Аякс" в 2015 году прямиком из академии "Барселоны". Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро.

В этом сезоне Онана провел 55 матчей, из них в 25 он отстоял на ноль.

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