"Манчестер Юнайтед" нашел замену де Хеа в Примере

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к словенскому вратарю мадридского "Атлетико" Яну Облаку, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с трансфером голкипера следующим летом. В составе "МЮ" Облак может заменить Давида де Хеа, который пока отказывается продлевать контракт, истекающий летом 2020 года. Сумма отступных в контракта словенца составляет 120 миллионов евро.

26-летний Облак выступает за "Атлетико" с 2014 года. Всего он провел за мадридский клуб 211 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 140 голов. Его контракт с "матрасниками" действует до лета 2023 года.

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