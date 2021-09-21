"Манчестер Юнайтед" нашёл замену для Погба в "Милане"

Теги миланманчестер юнайтедполь погбафранк кессьетрансферы

"Манчестер Юнайтед" нашёл замену для Погба в "Милане"\

Фото инстаграм Франка Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье может стать игроком "Манчестер Юнайтед" по окончании нынешнего сезона.

По информации Mundo Deportivo, "красные дьяволы" рассматривают ивуарийца в качестве замены для Поля Погба, чей контракт с клубом истекает в июне 2022 года.

Стоит отметить, что Кессье также, вероятно, получит статус свободного агента следующим летом.

Хавбек выступает за "Милан" с 2017 года, сыграл 187 матчей, забил 30 голов и сделал 15 ассистов. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

Не пропустите: Сульшер ярко ответил на вопрос о шансах "Манчестер Юнайтед" на чемпионство. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории

"Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов