"Манчестер Юнайтед" нашёл замену для Погба в "Милане"\

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Фото инстаграм Франка Кессье

Полузащитник "Милана" Франк Кессье может стать игроком "Манчестер Юнайтед" по окончании нынешнего сезона.

По информации Mundo Deportivo, "красные дьяволы" рассматривают ивуарийца в качестве замены для Поля Погба, чей контракт с клубом истекает в июне 2022 года.

Стоит отметить, что Кессье также, вероятно, получит статус свободного агента следующим летом.

Хавбек выступает за "Милан" с 2017 года, сыграл 187 матчей, забил 30 голов и сделал 15 ассистов. Его рыночная стоимость - 55 миллионов евро.

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