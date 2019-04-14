"Манчестер Юнайтед" нашел замену Лукаку

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"Манчестер Юнайтед" нашел замену Лукаку

"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Лиона" Муссу Дембеле.

Как сообщает Goal.com, 22-летний француз должен стать заменой для Ромелу Лукаку, который может уйти из клуба. Отмечается, что на Дембеле также претендует "Арсенал".

Дембеле перебрался в "Лион" летом 2018 года. В этом сезоне на его счету 17 забитых мячей и 6 ассистов в 40 играх.

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