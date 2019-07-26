"Манчестер Юнайтед" нашел замену Лукаку

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"Манчестер Юнайтед" нашел замену Лукаку

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к форварду "Лиона" Муссе Дембеле.

Как сообщает Sky Sports, "красные дьяволы" видят в 23-летнем футболисте замену Ромелу Лукаку, который этим летом может перебраться в "Интер".

Контракт француза с клубом рассчитан до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 27 миллионов евро.

За "Лион" Дембеле выступает с 2018 года. За это время он провел 46 игр и забил 20 голов.

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