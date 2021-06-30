"Манчестер Юнайтед" нашел замену Погба в "Баварии"

Теги леон горетцкабавария мюнхенманчестер юнайтедполь погба

"Манчестер Юнайтед" нашел замену Погба в "Баварии"Фото: инстаграм Горетцки/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, хавбек сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Леон Горетцка заинтересовал "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, кандидатура Горетцки попала в списки "Юнайтед" как потенциальная замена Полю Погба, который близок к уходу из "МЮ".

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Реала" и "Барселоны", так как у Горетцки истекает контракт уже в 2022 году.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за "Баварию" 32 игры, в которых забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. 

Также не пропустите: Моуринью высказался о перспективах сборной Англии на Евро-2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22

Стали известны даты проведения "Эль-Класико" между "Реалом" и "Барселоной" в Ла Лиге в сезоне 2021/22

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов