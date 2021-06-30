"Манчестер Юнайтед" нашел замену Погба в "Баварии"

Фото: инстаграм Горетцки/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, хавбек сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Леон Горетцка заинтересовал "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, кандидатура Горетцки попала в списки "Юнайтед" как потенциальная замена Полю Погба, который близок к уходу из "МЮ".

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Реала" и "Барселоны", так как у Горетцки истекает контракт уже в 2022 году.

В прошедшем сезоне полузащитник сыграл за "Баварию" 32 игры, в которых забил 8 голов и отдал 7 голевых передач.

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