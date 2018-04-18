"Манчестер Юнайтед" нашел замену Погба в Украине

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"Манчестер Юнайтед" нашел замену Погба в Украине
"Манчестер Юнайтед" хочет купить бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда, сообщает Mirror.

По сведениям издания, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью рассматривает кандидатуру бразильца в качестве замены французскому хавбеку Полю Погба, который будет выставлен на трансфер, так как португалец недоволен его игрой.

Ранее сообщалось, что интерес к Фреду также проявляет "Манчестер Сити". "Шахтер" готов продать своего игрока, но хочет получить за него не менее 58 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Погба. | http://soccernews.ru

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