"Манчестер Юнайтед" нашел замену Погба в Украине



"Манчестер Юнайтед" хочет купить бразильского полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда, сообщает Mirror.

По сведениям издания, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью рассматривает кандидатуру бразильца в качестве замены французскому хавбеку Полю Погба, который будет выставлен на трансфер, так как португалец недоволен его игрой.

Ранее сообщалось, что интерес к Фреду также проявляет "Манчестер Сити". "Шахтер" готов продать своего игрока, но хочет получить за него не менее 58 миллионов евро.

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