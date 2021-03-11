"Манчестер Юнайтед" назначил первого в истории спортивного директора

Теги манчестер юнайтеддаррен флетчер

"Манчестер Юнайтед" назначил первого в истории спортивного директора

"Манчестер Юнайтед" на своём официальном сайте объявил о двух назначениях в руководстве клуба.

Во-первых, у "красных дьяволов" появился первый в истории спортивный директор. Им стал Джон Мерто.

Во-вторых, бывший полузащитник команды Даррен Флетчер получил должность технического директора.

"МЮ" набрал 54 очка в 28 турах АПЛ и занимает второе место в турнирной таблице лиги.

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