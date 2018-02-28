"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Дармиана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан, скорее всего, покинет клуб этим летом.

Как сообщает Calciomercato, "красные дьяволы" готовы отпустить игрока, если поступит предложение размером в 10 миллионов евро. Лидером в борьбе за футболиста является "Ювентус".

В этом сезоне Дармиан принял участие в 12 матчах и отметился двумя голевыми передачами.

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