"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Фила Джонса

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"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Фила Джонса

В "Манчестер Юнайтед" определились со стоимостью центрального защитника Фила Джонса.

По информации The Sun, "красные дьяволы" оценивают своего игрока в 22 миллиона евро.

Вероятно, 28-летний англичанин покинет "Олд Траффорд" уже зимой. Летом им интересовался "Фулхэм".

Джонс выступает за "МЮ" с 2011 года, сыграл 224 матча, забил 6 голов и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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