"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Мартиаля

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"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Мартиаля"Манчестер Юнайтед" назвал цену на своего вингера Антони Мартиаля, с которым клуб готов расстаться уже этим летом.

Так, по сведениям Calciomercato, "красные дьяволы" будут готовы отпустить 22-летнего француза в другой клуб, если получат по нему предложение в размере не менее 90 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Мартиаль уже обсуждает условия личного контракта с "Ювентусом". | soccernews.ru

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