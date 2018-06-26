"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" назвал цену на своего вингера Антони Мартиаля, с которым клуб готов расстаться уже этим летом.

Так, по сведениям Calciomercato, "красные дьяволы" будут готовы отпустить 22-летнего француза в другой клуб, если получат по нему предложение в размере не менее 90 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Мартиаль забил 11 мячей и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Мартиаль уже обсуждает условия личного контракта с "Ювентусом". | soccernews.ru