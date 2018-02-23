"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Погба

Английский "Манчестер Юнайтед" назвал цену на своего полузащитника Поля Погба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 24-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 180-ти миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве клаусулы в контракте француза.

Напомним, Де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru