"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Погба

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"Манчестер Юнайтед" назвал цену на ПогбаАнглийский "Манчестер Юнайтед" назвал цену на своего полузащитника Поля Погба, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "красные дьяволы" будут готовы расстаться с 24-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 180-ти миллионов евро. Именно такая сумма прописана в качестве клаусулы в контракте француза.

Напомним, Де Хеа близок к продлению контракта с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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