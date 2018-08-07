"Манчестер Юнайтед" назвал цену на Погба

"Манчестер Юнайтед" назвал цену на своего полузащитника Поля Погба, который заинтересован в смене клубной прописки.

Так, по сведениям Football Espana, "красные дьяволы" будут готовы рассмотреть этим летом вопрос о продаже 25-летнего хавбека, если по нему поступит предложение в размере не менее 110-ти миллионов евро. При этом за француза манкунианцы желают получить исключительно денежную компенсацию без включения в сделку по нему других игроков.

Напомним, "Барселона" рассматривает вариант с включением в сделку по Погба одной из своих звезд. | soccernews.ru