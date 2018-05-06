"Манчестер Юнайтед" назвал "Челси" условия трансфера Мартиаля

"Манчестер Юнайтед" назвал лондонскому "Челси" условия трансфера своего вингера Антони Мартиаля, информирует Mirror.

Так, по сведениям издания, "красные дьяволы" будут готовы отпустить француза на "Стэмфорд Бридж", если в обратном направлении последует один из ведущих игроков "аристократов" Виллиан и 45 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Милинковича-Савича. | soccernews.ru