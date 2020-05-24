"Манчестер Юнайтед" назвал игроков, которых "Ювентус" может включить в сделку по Погба

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"Манчестер Юнайтед" назвал игроков, которых "Ювентус" может включить в сделку по Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может продолжить карьеру в "Ювентусе".

По сведениям журналиста Паоло Паганини, клубы могут совершить обмен игроками. Из состава туринского клуба "МЮ" заинтересован в услугах Аарона Рэмзи, Адриана Рабьо и Дугласа Косты.

Однако сколько футболистов будет использовано в сделке по Погба пока неизвестно.

Напомним, что Погба уже выступал за "Ювентус" с 2012 по 2016 год, после чего перебрался в "МЮ".

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