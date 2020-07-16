"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" цену на Алексиса Санчеса

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"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" цену на Алексиса Санчеса

"Манчестер Юнайтед" намерен продать чилийского нападающего Алексиса Санчеса, который выступает за "Интер" на правах аренды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, английский клуб оценивает футболиста в 20 миллионов евро. "Интер" заинтересован в чилийце, поэтому трансфер вполне может состояться.

В нынешнем сезоне 31-летний Санчес провел за "Интер" 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2022 года.

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