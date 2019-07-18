"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" окончательную цену на Лукаку

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" продолжают вести переговоры о трансфере нападающего Ромелу Лукаку, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, "красные дьяволы" проинформировали миланский клуб, что отпустят бельгийца только за 83 миллиона евро.

"Нерадзурри", в свою очередь, не намерены отдавать за 26-летнего футболиста более 65 миллионов.

Таким образом, переход Лукаку в "Интер", скорее всего, не состоится. В связи с этим итальянцы уже обратили внимание на альтернативную кандидатуру - Рафаэла Леау из "Лилля". Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

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