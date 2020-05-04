"Манчестер Юнайтед" назвал "Интеру" условие перехода Погба
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить в "Интер" полузащитника Поля Погба, но при одном условии.
По информации Mirror, "красные дьяволы" хотят, чтобы миланский клуб включил в сделку по французу своего нападающего Лаутаро Мартинеса.
Напомним, что за аргентинцем также охотится "Барселона", но каталонцы не намерены платить за него требуемые 111 миллионов евро.
Что касается Погба, то француз помимо "Интера" входит в сферу интересов "Ювентуса", "Реала" и ПСЖ.
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