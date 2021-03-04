"Манчестер Юнайтед" назвал лучшего игрока команды в феврале

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"Манчестер Юнайтед" назвал лучшего игрока команды в феврале

Левый защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признан лучшим футболистом команды по итогам февраля.

25-летний фулбек стал победителем голосования среди болельщиков "красных дьяволов", получив 37 процентов поддержки.

Второе место занял Дэниел Джеймс (28%), третье - Бруну Фернандеш (24%), четвёртое - Скотт Мактоминей (11%).

В феврале Шоу сыграл за "МЮ" 6 матчей и сделал 4 ассиста.

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