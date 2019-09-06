"Манчестер Юнайтед" назвал лучшего игрока в августе



Валлийский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэниел Джеймс признан лучшим игроком клуба в августе, сообщает официальный сайт манкунианцев.

Джеймс стал первым по результатам голосования болельщиков английского клуба. В борьбе за награду он опередил защитников Аарона Ван-Биссаку и Харри Магуайра.

21-летний Джеймс перешел в "Манчестер Юнайтед" в июле 2019 года из "Суонси" за 17 миллионов евро. В августе хавбек провел четыре матча и забил три гола.

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