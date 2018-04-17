"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Де Хеа

Теги манчестер юнайтедреал мадриддавид де хеа

"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Де Хеа"Манчестер Юнайтед" назвал мадридскому "Реалу" цену на своего голкипера Давида Де Хеа, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "красные дьяволы" вполне будут готовы отпустить 27-летнего вратаря на "Сантьяго Бернабеу", если королевский клуб заплатит за него не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 31 мяч в 40 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" повесил ценник на Мартиаля. | soccernews.ru

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