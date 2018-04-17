"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" цену на Погба

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба летом может перебраться в "Реал".

Как сообщает Sport.es, "красные дьяволы" готовы отпустить француза за 100 миллионов евро.

Напомним, что "МЮ" приобрел Погба в 2016 году за 105 миллионов евро.

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