"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" новую цену на Погба

"Манчестер Юнайтед" не хочет расставаться с полузащитником Полем Погба и продолжает повышать цену на него.

По информации Mundo Deportivo, на сегодняшний день "красные дьяволы" оценивают звёздного француза в 170 миллионов евро.

Ранее "бланкос" отказывались платить за 26-летнего футболиста даже 150 миллионов. Дело в том, что такие траты могут принести королевскому клубу проблемы с финансовым фэйр-плей.

Напомним, что Погба является приоритетной целью главного тренера "Реала" Зинедина Зидана на остаток трансферного окна.

Также стоит отметить, что контракт игрока с "МЮ" рассчитан ещё на два сезона.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" отказался от идеи купить Бэйла. | http://soccernews.ru