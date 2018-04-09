"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" трансферную стоимость Де Хеа

"Манчестер Юнайтед" назвал мадридскому "Реалу" трансферную стоимость своего голкипера Давида Де Хеа, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "красные дьяволы" вполне будут готовы отпустить своего "первого номера" на "Сантьяго Бернабеу", если королевский клуб предложит за него не менее 130-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 30 мячей в 39 матчах за "Манчестер Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Монако". | soccernews.ru