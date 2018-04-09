"Манчестер Юнайтед" назвал "Реалу" трансферную стоимость Де Хеа
"Манчестер Юнайтед" назвал мадридскому "Реалу" трансферную стоимость своего голкипера Давида Де Хеа, информирует испанская пресса.
Так, сообщается, что ближайшим летом "красные дьяволы" вполне будут готовы отпустить своего "первого номера" на "Сантьяго Бернабеу", если королевский клуб предложит за него не менее 130-ти миллионов евро.
В нынешнем сезоне Де Хеа пропустил 30 мячей в 39 матчах за "Манчестер Юнайтед".
Напомним, "Манчестер Юнайтед" хочет купить защитника "Монако". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Гвардиола: "Мне понравилось то, как мы проиграли "Юнайтед"
-
Гуллит поделился мнением о работе Гаттузо в "Милане"
-
"Байер" нацелился на экс-игрока "Зенита"
-
С нового сезона Гвардиола сравняется с Роналду по размеру оклада
-
Перес рассчитывает подписать рекордные для футбола контракты с "Fly Emirates" и "Nike"
-
Коман в свои 21 год выиграл уже шесть чемпионских титулов во Франции, Италии и Германии
-
Трабукки: "Головин уже сейчас готов играть в европейском топ-клубе"
-
Суперкомпьютер рассчитал итоговую турнирную таблицу АПЛ
-
ПСЖ согласовал контракт с новым тренером
-
Дембеле: "Хочу занять свое место в "Барселоне" и остаться здесь надолго"
-
Кириченко: "Локомотив" вряд ли упустит чемпионство"
-
Гвардиола: "Должны сыграть идеальный матч"
-
Капелло: "На данный момент в Италии нет игроков, которые способны решать исход матчей"
-
"Ювентус" возродил свой интерес к ключевому хавбеку ПСЖ
-
Рейнгольд: "Надеялся, что Шатов станет игроком "Спартака"
-
Гризманн не успеет перейти в "Барселону" до старта Чемпионата Мира в России
-
ПСЖ нацелился на очередного бразильца
-
Кирьяков: "Нас еще ждет увлекательная борьба за первое место в РФПЛ"
-
Погба готов перейти в ПСЖ
-
В одной из раздевалок академии "Манчестер Юнайтед" наряду с легендами клуба висит фото Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|84
|2
|Манчестер Юнайтед
|32
|71
|3
|Ливерпуль
|33
|67
|4
|Тоттенхэм
|32
|67
|5
|Челси
|31
|56
|6
|Арсенал Лондон
|32
|54
|7
|Бернли
|32
|49
|8
|Лестер Сити
|32
|43
|9
|Эвертон
|33
|41
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|38
|11
|Борнмут
|33
|38
|12
|Уотфорд
|33
|37
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|32
|35
|14
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|33
|15
|Суонси Сити
|32
|32
|16
|Хаддерсфилд Таун
|33
|32
|17
|Кристал Пэлас
|33
|31
|18
|Саутгемптон
|32
|28
|19
|Сток Сити
|33
|27
|20
|Вест Бромвич Альбион
|33
|21