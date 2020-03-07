"Манчестер Юнайтед" назвал "Роме" стоимость Смоллинга

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"Манчестер Юнайтед" назвал "Роме" стоимость Смоллинга

"Рома" ведет переговоры с "Манчестер Юнайтед" о выкупе арендованного Криса Смоллинга.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, "МЮ" готов отпустить 30-летнего футболиста в римский клуб за 29 миллионов евро. Однако "Рома" не готова выплачивать такую сумму и, скорее всего, откажется от его выкупа.

"Рома" арендовала Смоллинга у "МЮ" летом 2019 года. Контракт игрока с "красными дьяволами" истекает летом 2022 года.

В этом сезоне на счету Смоллинга два гола и одна результативная передача в 28 играх.

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