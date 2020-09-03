"Манчестер Юнайтед" назвал "Роме" стоимость Смоллинга

Теги манчестер юнайтедромакрис смоллингтрансферы

"Манчестер Юнайтед" назвал "Роме" стоимость Смоллинга

"Рома" продолжает вести переговоры с "Манчестер Юнайтед" о выкупе центрального защитника Криса Смоллинга.

Ранее сообщалось, что "волки" готовы заплатить за англичанина 18-20 миллионов евро.

Впрочем, по информации Football Italia, "красные дьяволы" рассчитывают заработать больше на продаже своего игрока - минимум 25 миллионов.

Прошлый сезон Смоллинг провёл в "Роме" на правах аренды, сыграл 37 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

Не пропустите: Ван де Бек прокомментировал переход в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РПЛ назвала лучшего игрока августа

РПЛ назвала лучшего игрока августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов