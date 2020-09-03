"Манчестер Юнайтед" назвал "Роме" стоимость Смоллинга

"Рома" продолжает вести переговоры с "Манчестер Юнайтед" о выкупе центрального защитника Криса Смоллинга.

Ранее сообщалось, что "волки" готовы заплатить за англичанина 18-20 миллионов евро.

Впрочем, по информации Football Italia, "красные дьяволы" рассчитывают заработать больше на продаже своего игрока - минимум 25 миллионов.

Прошлый сезон Смоллинг провёл в "Роме" на правах аренды, сыграл 37 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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